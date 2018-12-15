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Trabzon'da bina kepçenin üzerine yıkıldı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yıkım çalışmaları yapılan bir bina, kepçenin üzerine yıkıldı.

İHA | 15.12.2018 - 15:30..
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Trabzon’un Çaykara ilçesinde, bir süre önce başlatılan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, ilçede belirlenen binaların yıkımı sürüyor.

Özel bir firma tarafından yıkımı gerçekleştirilen bir bina, kepçenin üzerine yıkıldı. Bir anda tamamen yıkılan binadaki beton parçaları, kepçenin üzerine düştü.

BETON PARÇALARI YAN YATIRDI

Kepçe operatörü olaydan yara almadan kurtulurken, kepçe, gelen beton parçaları ile yan yattı. Kepçe operatörünün binayı yıktığı sırada, çalışmayı cep telefonuyla kaydeden vatandaş o anları saniye saniye görüntüledi.

Trabzon'da bina kepçenin üzerine yıkıldı

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