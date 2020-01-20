Trabzon'da bir hemşireden darp ve hakaret iddiası

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Evde Sağlık Birimleri Servisi’nde görevli hemşire Özlem Taş, başhekim yardımcısı tarafından darbedilerek, hakarete uğradığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'İTİRAZ RAPORUNU BEKLERKEN ŞİDDET UYGULADI' İDDİASI

Taş, yaşananlara tepki göstererek Başhekim Yardımcısı R.G. ile daha önceden aralarında herhangi bir problemin bulunmadığını, sağlığı ile ilgili aldığı itiraz raporunun cevabını beklerken kendisine şiddet uygulandığını söyledi.

"ELLERİNİ SIKARAK ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Olay günü Başhekim Yardımcısı R.G. tarafından saldırıya uğradığını ifade eden hemşire Taş, “Numune Hastanesi'nde, evde sağlık biriminde hemşire olarak görev yapıyordum. Geçtiğimiz hafta perşembe günü görev yerimde otururken, Başhekim Yardımcısı R.C. tarafından saldırıya uğradım. Başhekim R.C., olay günü saldırgan bir şekilde içeriye girerek direkt üzerime doğru yürüyüp beni kollarımdan tutarak ayağa kaldırdı. Sandalyeyi üzerime doğru itti. Bana yumruklar sıkarak, tehditler savurdu. Hakarette bulunarak görev yerimi terk etmemi, burasının benim görev yerim olmadığını belirterek, ’buradan defol git’ dedi. Ben de kendisine 'ne yapmaya çalışıyorsunuz; neden dışarıya çıkacağım bu şekilde bana davranmaya hakkınız yok' dediğim halde iki kez yumruklarını sıkarak, üzerime yürüdü. Orada bulunanlar kendisini tutarak, engel olmaya çalıştı. Eğer tutmasalardı, can güvenliğim tehlikede olacaktı.” dedi.

BAŞHEKİM YARDIMCISI KONUŞMAK İSTEMEDİ

Başhekimle daha önceden aralarında herhangi bir husumetin olmadığını kaydeden Taş, iki hastaneden darp raporu aldığını ifade etti. Öte yandan olayın soruşturma safhasında olduğu için konuşamayacağını belirten Başhekim Yardımcısı R.G. de olayla ilgili gerekli yasal haklarını kullanacağını dile getirdi.