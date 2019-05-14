taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0422
Euro
6.7908
Altın
1296.61
Borsa
87786.51
Gram Altın
251.51

Trabzon'da çobanın yayla yolu tepkisi

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yaylacılar yaylaların yolunu tutarken, kar nedeniyle yolu açılmayan yaylaların olması çobanları zor durumda bırakıyor.

İHA | 14.05.2019 - 13:40..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Araklı ilçesi Paskalar’dan koyun sürüleri ile yola çıkarak Taşlı Yaylası’na ulaşmak isteyen çoban kar nedeniyle yayla yolunun açılmamasını çektiği video ile tepki gösterdi.

AÇ SUSUZ YÜKLERİNİ SIRTINDA TAŞIYOR

Faik Hancı, uyarılarına ve taleplerine rağmen yaylalarının yollarının kardan temizlenmediğini belirterek yüzlerce koyun ile yollarının uzadığını ve Ramazan ayında sarp arazilerde aç susuz büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Yolun açılmaması nedeniyle de kamyonet ile taşıdıkları yükleri kendi sırtlarında ve hayvan sırtında çıkartmak zorunda kaldıklarını belirten Hancı, sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Çobanın yayla yolu tepkisi

Trabzon'da çobanın yayla yolu tepkisi

Trabzon'da çobanın yayla yolu tepkisi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

153
Köpeği kurtarmak isterken takla attı

Köpeği kurtarmak isterken takla attı

187
Ruslar çilekleri yine iade etti

Ruslar çilekleri yine iade etti

246
Hindistan S-400 alımında geri adım attı

Hindistan S-400 alımında geri adım attı

99
Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

170
ABD F-35'leri Körfez'de kullanıyor

ABD F-35'leri Körfez'de kullanıyor

55
Kırşehir'de Hamidiye Camii beğeni topluyor

Kırşehir'de Hamidiye Camii beğeni topluyor

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir