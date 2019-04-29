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Trabzon’da DAEŞ operasyonu: 5 gözaltı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda DAEŞ terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt adına faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İHA | 29.04.2019 - 09:13..
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak operasyonda DAEŞ Terör Örgütü adına sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve örgüt adına faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Ö.Y., E.U., Ş.Y.K., A.S. ve A.Z.N. isimli şahıslar yakalandı.

BİNLERCE DOLARLA YAKALANDILAR

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 27.850 dolar, 2.350 euro ve 20.175 TL para ile çeşitli dijital materyaller. örgütsel dokümanlar ve sallama olarak tabir edilen 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Trabzon’da DAEŞ operasyonu: 5 gözaltı

Gözaltına alınan 5 şahsın işlemleri. TEM Şube Müdürlüğü’nde sürdürülüyor.

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