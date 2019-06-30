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Trabzon'da demir yalayan adam türkü söyledi

900 derecede kızdırılan demiri yalayan İlhan Kınay'ın amacı Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek.

İHA | 30.06.2019 - 12:58..
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Yıllar önce arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine erime aşamasına gelen kızgın demiri yalayan 64 yaşındaki İlhan Kınay, yaptığı gösteride 900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından yanık sesiyle türkü söyledi.

Kınay, bu becerisini şov programlarına dönüştürerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor.

"YAPAMAZSIN DEDİLER, YAPTIM AMA DENEMEYİN"

Şu ana kadar çok sayıda kızgın demiri yalayarak gösteri yaptığını ve hiç acı duymadığını belirten İlhan Kınay, kimsenin denememesi tavsiyesinde bulundu. Türkiye’de bu gösterinin sadece kendisine ait olduğunu kaydeden Kınay, her şeyin yıllar önce bir iddia üzerine başladığını belirterek, ”Bu iş bende yıllar önce arkadaşlarımla girdiğim iddia üzerine yaparsın, yapamazsın diye başladı. Ben de yaptım. 1980’li yıllardan beri de ara ara yaparak kendimi alıştırdım. Başarının sırrı sadece çalışmak. Sakın kimse denemeye kalkmasın, yanabilir. Türkiye’de bu gösteri sadece bana ait. Benden başka yapan yok” dedi.

Trabzon'da demir yalayan adam türkü söyledi

"İNSANLAR SOĞUK BEN SICAK DONDURMA YALIYORUM"

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istediğini kaydeden Kınay, “Neden Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyeyim ki. Artık olması lazım. Bu gösteriyi yaptıktan sonra dilime herhangi bir şey olmadı. Bunu yapmaktan zevk alıyorum. İnsanlar soğuk dondurma yalıyor, ben de sıcak dondurma yalıyorum. Bu sıcak dondurma, öbürü soğuk dondurma. Herhangi bir acı hissetmiyorum. Şovlara çıkmak istiyorum. Neden gösteri yapmayayım. Bu işi daha önce de yine ben yaptım, yine yapıyorum. Artık ciddi şov programlarına çıkmak istiyorum. Ciddi olmayan programlara kesinlikle çıkmak istemiyorum. Herkes basit gösterilerle reklam yapıyor, bana neden şu ana kadar reklam teklifi gelmiyor şaşırıyorum. Reklam teklifi bekliyorum” diye konuştu.

Trabzon'da demir yalayan adam türkü söyledi

Trabzon'da demir yalayan adam türkü söyledi

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