Trabzon'da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ve düğünden dönen bir minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

AYNI YÖNDE SEYİR HALİNDEYDİLER

Fatih Bıyıklı yönetimindeki otomobil ve düğünden dönenleri taşıyan Cemil Parmak yönetimindeki minibüs aynı yönde seyir halindeyken çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kavşağa giren minibüs ağaça çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüs içerisinde bulunan ve ağır yaralanan Adacık Mahalle Muhtarı Mustafa Fındıkçı (58), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

14 YARALI

14 kişinin yaralandığı kazada yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.