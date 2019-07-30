taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6038
Euro
6.2452
Altın
1424.79
Borsa
103373.07
Gram Altın
257.13

Trabzon'da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

İlçede meydana gelen kazada, ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi ise yaralandı.

İHA | 30.07.2019 - 09:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ve düğünden dönen bir minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

AYNI YÖNDE SEYİR HALİNDEYDİLER

Fatih Bıyıklı yönetimindeki otomobil ve düğünden dönenleri taşıyan Cemil Parmak yönetimindeki  minibüs aynı yönde seyir halindeyken çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kavşağa giren minibüs ağaça çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trabzon'da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüs içerisinde bulunan ve ağır yaralanan Adacık Mahalle Muhtarı Mustafa Fındıkçı (58), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

14 YARALI

14 kişinin yaralandığı kazada yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Trabzon'da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Trabzon'da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

40
AYM kararına karşı

AYM kararına karşı "1071" bildirisi

110
İran ile Rusya'dan Hürmüz'de ortak tatbikat

İran ile Rusya'dan Hürmüz'de ortak tatbikat

23
Kaçak mültecilerin çözümü için AB Yunanistan'ı uyardı

Kaçak mültecilerin çözümü için AB Yunanistan'ı uyardı

68
Rusya Genelkurmay Başkanlığı: ABD Suriye'nin petrolünü çalıyor

Rusya Genelkurmay Başkanlığı: ABD Suriye'nin petrolünü çalıyor

47
Türkiye'de eş zamanlı trafik denetimi: 27 bin ihlal

Türkiye'de eş zamanlı trafik denetimi: 27 bin ihlal

106
Sahibi kazada yaralanan köpek, zor sakinleştirildi

Sahibi kazada yaralanan köpek, zor sakinleştirildi

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir