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Trabzon'da düğünde 20 kişi maytap dumanından zehirlendi

Trabzon'da düğün salonunda yakılan maytaplardan çıkan dumandan, aralarında çocukların da bulunduğu 20 Afganlı etkilendi.

İHA | 16.12.2019 - 04:27..
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Uzun Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda, pastanın üzerindeki maytaplardan çıkan dumandan düğüne gelenler etkilendi.

Trabzon'da düğünde 20 kişi maytap dumanından zehirlendi

SAĞLIK EKİPLERİ DÜĞÜN SALONUNA GİREMEDİ

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Duman nedeniyle düğün salonuna giremeyen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri tarafından salondan çıkartılan Afganlılara müdahale etti.

Trabzon'da düğünde 20 kişi maytap dumanından zehirlendi

20 KİŞİ ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Maytaptan çıkan dumandan etkilendiği tespit edilen ve aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Trabzon'da düğünde 20 kişi maytap dumanından zehirlendi

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