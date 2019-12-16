Trabzon'da düğünde 20 kişi maytap dumanından zehirlendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Uzun Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda, pastanın üzerindeki maytaplardan çıkan dumandan düğüne gelenler etkilendi.

SAĞLIK EKİPLERİ DÜĞÜN SALONUNA GİREMEDİ

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Duman nedeniyle düğün salonuna giremeyen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri tarafından salondan çıkartılan Afganlılara müdahale etti.

20 KİŞİ ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Maytaptan çıkan dumandan etkilendiği tespit edilen ve aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.