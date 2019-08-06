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Trabzon'da duyarlı vatandaş çöpleri topluyor

5 yıl önce piknikçilerin çevreye attıkları çöpleri gönüllü olarak toplayan mahalle sakini, tüm insanlardan çevreyi temiz tutmalarını istiyor.

İHA | 06.08.2019 - 10:11..
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Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Ayvadere Mahallesi sakini Kasım Hacıhasanoğlu, piknikçilerin çevreye attıkları çöpleri gönüllü olarak toplayarak örnek oluyor.

5 YILDIR YAPIYOR

Çevreye karşı inanılmaz duyarlılığı olduğunu belirten 53 yaşındaki Hacıhasanoğlu, mahallesinde 5 yıl önce yol kenarındaki çöpleri görünce bunları temizlemeye karar verdiğini ve o gün bugündür yöredeki çöpleri tek başına topladığını söyledi.

Trabzon'da duyarlı vatandaş çöpleri topluyor

2 TONA YAKIN ÇÖP TOPLADI

Tüm insanlardan çevreyi temiz tutmalarını isteyen ve doğaya bırakılan çöplere tepki gösteren Hacıhasanoğlu, “Ayvadere Mahallesi'nde esnafım. Özellikle yazları yöremize çok gelen giden oluyor. Genellikle hafta sonları piknik için gelenlerin de etkisi ile çok çöp oluyor. Bunları görünce üzülüyorum ve bu üzüntü ile 5 yıldır çevreye bırakılan çöpleri topluyorum. Topladığım çöpler 2 ton vardır." dedi.

Trabzon'da duyarlı vatandaş çöpleri topluyor

YILAN YAVRUSUNU ÇIRPINIRKEN GÖRDÜ

"Çöp toplarken rastladığım en ilginç anı ise bir yılan yavrusuydu." diyen Hacıhasanoğlu, "Çöp poşetinin içine yiyecek almak için gelen yılan yavrusunun çırpınırken bulunduğu yerden çıkamayışını gördüm. Çok üzüldüm. En çok üzüntü duyduğum ise çocuk bezleri. Bunları insanlarımıza hiç yakıştıramadım. Bunları bir çöp konteynerine atmak yerine doğaya atmış. Hatta değiştiği çamaşırları bile etrafa atanlar var. Doğada kullandığımız ne varsa çöplerde hepsinden bulabilirsin.” şeklinde konuştu.

Trabzon'da duyarlı vatandaş çöpleri topluyor

"ZARARIN VEBALİ BÜYÜKTÜR"

Hacıhasanoğlu, “Çevreye karşı inanılmaz duyarlılığım var. Bazen geceleri rüyalarıma bile giriyor. Çevreyi ve doğayı çok seviyorum. Doğanın temiz olmasını, bize bırakılan önceki halini şu anda yaşamak istiyorum. İnsan sadece kendisi için yaşamamalı. Yaşadığı sürece çevreye, doğaya, hayvana, kuşa, verdiği zararın vebali büyüktür. Bu coğrafyayı, gelecek nesillere emanet edeceğiz. Bize nasıl yüzyıllar öncesinde emanet edilmişse, bizde aynı şekilde gelecek nesillere bırakmalıyız." dedi.

Trabzon'da duyarlı vatandaş çöpleri topluyor

İNTERNET SİTESİNDEN YARDIM İSTEYECEK

Bir internet sitesi kurarak buradan da belli günlerde insanlardan çevre duyarlılığı konusunda yardım isteyeceğini ifade eden Hacıhasanoğlu, “İnsanların bu işe gönül vermesini istiyorum. Yetkililerden seminerler düzenleyerek, insanları bilgilendirmesini bekliyorum. Muhtarlardan tutun da, öğretmenlere kadar herkesin bu işin üzerinde durması gerekir. Gidişimiz çok tehlikeli. Bunun önüne bir an önce geçmek lazım diye düşünüyorum. Salgın hastalıklar daha da artacak.” dedi.

"TOPLUM İÇİN YAŞAYALIM"

Temizlik yaparken bazı kişilerin yanına gelerek neden böyle yaptığını sorulması üzerine bu işi gönüllü yaptığını anlatan Hacıhasanoğlu, “Cevizin suyu denilen meşhur bir suyumuz var. Genelde insanlar orada su içip, piknik yapıyor. Bir gün temizliğimizi yaparken iki araç suyun yanında durdu. Ben o sırada yol kenarında çöp topluyordum. Bir beyefendi yanıma gelerek bana, 'Siz görevli misiniz?' dedi. Ben de 'hayır gönüllüyüm' dedim. Bunun üzerine çok etkilendi ve duygulandı. İnsanlardan doğaya, çevreye, hayvanlara karşı saygılı olmasını bekliyorum. Sadece kendimiz için değil, toplum için yaşayalım.” ifadelerini kullandı.

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