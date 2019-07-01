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Trabzon'da görünmez kaza

Bir tur şirketi çalışanı, ayağının takılması üzerine yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

İHA | 01.07.2019 - 11:35..
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Trabzon'un Of ilçesinde bir tur firmasında çalışan Veysel Değerli, hediyelik eşya dükkanlarının bulunduğu bir bölgede mola verdi.

3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Yaklaşık 15 dakikalık bir molanın ardından turistleri minibüse bindiren Değerli, geri geri giderek turistleri kontrol ederken yaklaşık 3 metre yükselikten düştü.

AĞIR YARALANDI

Düşmenin etkisiyle başından ağır yaralanan Değerli'ye ilk müdahaleyi mağaza çalışanları ve turistler yaptı. Olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Değerli Kanuni Eğitim ve Araştırm Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir tur şirketi çalışanı, 3 metre yükseklikten düştü VİDEO

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Veysel Değerli'nin yaklaşık 3 metre yükseklikten düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Geri geri giderken korkuluğun olmaması nedeniyle bir anda ayağının takılması ile yüksekten düşen Veysel Değerli'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Trabzon'da görünmez kaza

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