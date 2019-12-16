Trabzon'da iki ayaklı hayvan iskeleti bulundu

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Şahmelik Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından kayalık alanda, 2 ayaklı bir hayvan iskeleti bulundu.

İSKELETİN TÜRÜ TESPİT EDİLECEK

Mahalle sakinleri, 1,5 metre uzunluğundaki iskeleti cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Paylaşım üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlileri, iskeleti koruma altına aldı.

Yapılacak inceleme ile iskeletin ait olduğu hayvan türü belirlencek.

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''BÖYLE BİR HAYVANI DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM''

Şahmelik Mahallesi Muhtarı Kamil Durukan, iskeleti bulunan hayvanın türünün yörede merak konusu olduğunu belirterek, "Orası taşlık kayalık bir yer, mahalleli görmüş. Hayvanın türünün ne olduğuna dair bir bilgimiz yok. Ben de görüntülerden izledim. Böyle bir hayvanı daha önce hiç görmedim. Yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda bir iskelet. Epey uzun ve iri gövdesi var. Böyle bir şey ilk kez gördük. Türü araştırılıyor, muhakkak ne olduğu ortaya çıkar. Yörede merak konusu oldu, biz de merak ediyoruz." dedi.



