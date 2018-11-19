taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.33225
Euro
6.0942
Altın
1220.905
Borsa
93901.27
Gram Altın
209.223

Trabzon'da iki yolun ortasına cami inşa ediliyor

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde iki yolun ortasına inşa edilen cami dikkat çekiyor.

İHA | 19.11.2018 - 11:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ortahisar İlçesi 1 Nolu Beşirli Mahalesinde bulunan Sahil Camisi ve arazisinin Karayolları tarafından yol yapımı sırasında 900 bin lira civarında bedelle geçtiğimiz yıllarda istimlak edilmesinin ardından mahallenin girişindeki yolların ortasında yeni bir caminin yapımına geçtiğimiz yıl başlandı.

Ancak cami yapılacak yerin 2 yolun ortasında kalması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Trabzon'da iki yolun ortasına cami inşa ediliyor

Yeni caminin, 1 Nolu Beşirli Sahil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin bağışlarıyla yapıldığı belirlenirken, yıkılan caminin istimlak bedelinin ise ilk etapta belediyenin hesabına yatırıldığı ardından da bu bedelin hazineye aktarıldığı öğrenildi.

Caminin bulunduğu alan için Büyükşehir Belediyesinden ruhsat alındığı belirtilirken, caminin 2 yolun ortasında kalması dikkat çekti.

VATANDAŞLAR ŞAŞKIN

Camiye, her iki taraftan da üst geçitten ulaşabileceğini, bir cenaze halinde cenazenin camiye nasıl getirileceğini merak ettiklerini belirten vatandaşlar böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söylediler.

Trabzon'da iki yolun ortasına cami inşa ediliyor

"CENAZE OLURSA BURAYA NASIL GETİRİLECEK"

Ömer Davulcu adlı vatandaş caminin Türkiye’de belki de ilk olacağını düşündüğünü belirterek “Türkiye’de değişik illeri gezdim böyle bir cami ilk kez görüyorum. Herhalde Türkiye’de ilktir. İki yolun ortasında bu camiyi yapma düşünceleri neydi bilmiyorum. Burada eskiden bir cami vardı, o zaman burada o kadar yol yoktu. Vatandaşlar camiye iki üst geçitten geçmek suretiyle gelecek. Eğer cenaze olursa buraya nasıl getirilecek. Cami yolun karşı tarafına yapılabilirdi. Burada yapılmasına bir anlam veremedim” derken, Erdoğan Şamlı "Acaba Türkiye’de eşi benzeri var mı? Cami ve ibadethanelerin olması güzel de yaşlıların buraya ulaşımını düşünemiyorum. Yaşlılar üst geçitten merdivenleri ve yolu nasıl çıkacak? Yaklaşık 200-250 metre yürüyüp de camiye nasıl gelecek? Tutup yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışırlarsa Allah korusun." şeklinde konuştu.

Trabzon'da iki yolun ortasına cami inşa ediliyor

Trabzon'da iki yolun ortasına cami inşa ediliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk Akımı'nda tarihi gün

Türk Akımı'nda tarihi gün

25
Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik sevk tarihleri

42
Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

18
Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

54
Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

25
Hayvan haklarıyla ilgili yasada sona gelindi

Hayvan haklarıyla ilgili yasada sona gelindi

81
HDP'lilerin Abdullah Öcalan eylemi kısa sürdü

HDP'lilerin Abdullah Öcalan eylemi kısa sürdü

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM