Trabzon'da jigolo olmak isteyen genç dolandırıldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde oturan O.Ç., internette gördüğü jigolo reklamına tıklayıp adaylık formunu doldurdu ve ardından da telefon numarasını verdi.

ÜYELİĞİN AKTİF OLMASI İÇİN 4 BİN LİRA YOLLADI

O.Ç.'yi arayan kişi, üyeliğinin aktif hale getirilmesi için para yatırması gerektiğini belirtti. Üyeliğinin aktifleştirilmesini talep eden O.Ç., banka yoluyla kendisini arayan kişiye 4 bin lira gönderdi.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA POLİSE BAŞVURDU

Bir süre sonra para gönderdiği kişiyi arayan O.Ç., telefonlara bir türlü ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan O.Ç., polis merkezine giderek başından geçeni anlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

O.Ç. ifadesinde, parasının iade edilmediğini öne sürerek kendisini dolandırdığını iddia ettiği kimliği belirsiz kişi veya kişilerden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.