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Trabzon'da kalorifer kazanında patlama

Yomra ilçesinde bir sitenin kalorifer kazanında meydana gelen katlama, korku dolu anlar yaşattı.

AA | 10.03.2019 - 02:52..
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Sancak Mahallesi’nde bulunan Irmak Sitesi’nin kalorifer kazanındaki patlama nedeniyle bina ve çevresinde maddi hasar oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Trabzon'da kalorifer kazanında patlama

"ÖLEN YA DA YARALANAN YOK"

Sağıroğlu, kalorifer kazanında bir patlama yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Patlama çok şiddetli bir biçimde oldu. Sevindirici yanı çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Patlama vatandaşlarımızda korku ve paniğe neden oldu. Civarda bulunan araçlarda ve binalarda hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerimiz, AKSA enerji ekiplerimiz, belediye ekiplerimiz, bir yandan temizlik çalışmalarını devam ettiriyor. Güvenlik kuvvetlerimiz, polis ekiplerimiz, incelemeyi tam olarak yapmaktadır."

Trabzon'da kalorifer kazanında patlama


Patlamanın sabotajdan kaynaklandığını düşünmediklerini ifade eden Sağıroğlu, "Tamamen kalorifer kazanından olduğu büyük bir ihtimalle tahmin edilmektedir." dedi.

Sağıroğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Trabzon'da kalorifer kazanında patlama

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