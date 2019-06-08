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Trabzon'da kaza yapan araç tırın altında kaldı

Tırın arkadan çarpması sonrası otomobil önündeki tırın altına girdi.

DHA | 08.06.2019 - 16:29..
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Trabzon'da kaza yapan araç tırın altında kaldı

Trabzon'daki Söğütlü Mahallesi, Karadeniz Sahil yolunda meydana gelen kaza öğle saatlerinde gerçekleşti.

Trabzon'dan Giresun'a giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen yabancı plakalı tır, önünde giden Mustafa Kurt yönetimindeki 52 DR 482 plakalı otomobile çarptı.

DORSENİN ALTINA GİRDİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, önündeki tırın dorsesinin altına girdi.

Trabzon'da kaza yapan araç tırın altında kaldı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Kurt ile eşi Ece Kurt (28) ve kızları 3 aylık Sare Kurt, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Trabzon'da kaza yapan araç tırın altında kaldı VİDEO

Trabzon'da kaza yapan araç tırın altında kaldı

Trabzon'da kaza yapan araç tırın altında kaldı

Trabzon'da kaza yapan araç tırın altında kaldı

Trabzon'da kaza yapan araç tırın altında kaldı

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