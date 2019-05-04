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Trabzon'da kedi binanın üçüncü katında mahsur kaldı

Trabzon’un Yeşiltepe mahallesinde bir binada mahsur kalan kedi için itfaiye, polis ve mahalle halkı seferber oldu. Kurtarılan kedi bir anda gözden kayboldu.

İHA | 04.05.2019 - 16:55..
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Menekşe Sokak’ta bulunan dört katlı eski bir binanın 3. kat balkonunda mahsur kalan kediyi gören mahalle halkı polise haber verdi. Mahalleye gelen polis ekipleri durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

KEDİ PANİĞE KAPILDI

İtfaiye ekiplerinin mahalleye gelmesi ile birlikte kediyi kurtarma operasyonu başlatıldı. İtfaiye erleri merdiven yardımı ile binanın 3. kat balkonuna yaklaşırken, bu durumu gören kedi paniğe kapıldı.

Trabzon'da kedi binanın üçüncü katında mahsur kaldı

Elindeki ipli yakalama sopası ile kendisine yaklaşıldığını gören kedi bir anda balkondan yandaki merdiven havalandırma penceresine atladı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Bir süre burda duran kedi ardından gözden kayboldu. Ekipler bunun üzerine binanın sahiplerine haber vermek suretiyle kapıyı açarak binaya girdi. Ancak ekipler kediye rastlayamadı.

Trabzon'da kedi binanın üçüncü katında mahsur kaldı

EKİPLER OLAY YERİNDEN AYRILDI

Kedinin kurtarılma anında binanın yanındaki otomobilin altında iki kedi de kurtarılma anını izlemesi dikkat çekerken, ekipler daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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