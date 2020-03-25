Trabzon'da lise öğrencisi Apple'ın açığını buldu

Trabzon'un Akçabaat ilçesinde lise öğrencisi Gürkan Cebeci, dünyaca ünlü telefon markası Apple'ın Siri uygulaması için araştırmalar yaptı.

HATAYI FARK ETTİ, VİDEO ÇEKEREK İSPATLADI

Çalışmalarını 4 sene boyunca sürdüren Cebeci, telefondaki Siri uygulamasının açığını buldu.

Ekranın kilitli olmasına rağmen "Hey Siri, gelen mesaj var mı?" sesli komutuyla gelen mesajların okunduğunu fark eden Cebeci, bu hatayı firmanın merkezine bildirdi.

Apple'dan olumsuz yanıt alan Gürkan Cebeci, hatayı video çekerek ispatladı.

Siri'nin açığını bulan genç 3 bin dolar ile ödüllendirildi

3 BİN DOLAR İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

2 hafta sonra firmadan yanıt alan Cebeci, hatanın düzeltileceğini ve firma tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirileceği belirtilerek üzerinde, "Bize bildirdiğiniz hata için tüm ekibimiz olarak size sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni güncelleme ile bulduğunuz sistem hatasına çözüm getirmiş bulunmaktayız. Sizin için bir de sürpriz hazırladık. Apple bakiyenize 3 bin dolar yükledik. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle." yazılı bir plaket verildi.

RAKİP FİRMADAN TEKLİF ALDI

Apple'ın Çinli rakibi Huawei'den iş teklifi aldığını belirten Cebeci, hedefinin hayranı olduğu firmada çalışmak olduğunu belirtti.

Uzun zamandır söz konusu teknoloji markası üzerine çalıştığını belirten Cebeci, “Başka markaların gözümün önünde değeri bile yoktu, Apple hayranlığım vardı. 'Bir açık bulabilir miyim?' diye düşündüm. Sadece Siri’nin üzerine yöneldim. Kodlamaları ve denetlemeleri inceledim. Sonra Siri’nin bir şeyi denetlemediğini fark ettim. Ekran kilitliyken Siri'ye ‘Hey Siri gelen mesaj var mı?’ dediğin zaman gelen mesajı okuyordu. Kişinin gizliliğine aykırı bir durumdu." dedi.

"HATALARINI KABUL ETTİLER"

Hatayı firmaya ilettiğini belirten Cebeci, "'Böyle bir hatamız yok' diye. geri dönüş yapıldı. Bende bunu ispatlayabilirim düşüncesiyle Siri'nin hatasını anlatan video çektim. Firmaya ilettim, güvenlik ekibine ileteceklerini söyledi. Geri dönüş olmadı. Yaklaşık 2 hafta sonra bir mail geldi. Hatamızı kabul ediyoruz, bunu gelecek olan güncelleme ile düzelteceğiz denildi. Size bir ödül hazırladık dediler, hesabıma 3 bin dolar attılar. 18 yaşımı doldurduğumda tekrar para atacaklarını söylediler". dedi.

"YETENEĞİMLE BİR YERLERE GELMEK İSTİYORUM"

Farklı firmalardan iş teklifi geldiğini belirten Cebeci, “Bir firmadan ‘Yaptığınız araştırmalardan dolayı sizi aramızda görmekten gurur duyarız’ diye bir mail geldi. Düşündüm ama hedefimde Apple olduğu için orada çalışmayı düşünüyorum. Ailem derslerimi aksattığım için biraz kızdılar, Apple’dan sana hayır yok dediler. Bazı insanlar okuyarak bir yerlere gelir ama ben öyle değilim. Ben yeteneğimle bir yerlere gelmek istiyorum." dedi.