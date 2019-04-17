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Trabzon'da marketine patron arayan adam dikkat çekti

Kentin Çaykara ilçesindeki bir market sahibi, işçi bulamayınca biraz da tepki amacıyla çareyi patron aramakta buldu.

İHA | 17.04.2019 - 14:52..
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Trabzon'da market işleten Coşkun Bayraktar, uzun zamandır işçi bulamadığı için ilginç bir yönteme başvurdu.

Dükkanın camındaki ’Eleman Alınacak’ ilanı yerine ’İşyerimize patron alınacak’ ilanı yapıştıran Bayraktar şimdilerde gelen başvurulara yetişemiyor.

"KALİTELİ VE PAHALI MARKET"

Türkiye’nin farklı illerinden talep alan Bayraktar’ın market poşetlerindeki ilginçliği bile ön planı çıkıyor. İlçede süper marketlerle yarışan Bayraktar, müşterilerin pahalı fiyat tepkisine bir mesaj vermek için naylon poşetlerin üzerine "Kaliteli ve Pahalı Market" yazısını ekledi.

Trabzon'da marketine patron arayan adam dikkat çekti

"İŞÇİ ARIYORUM DİYORUM, PATRON MAAŞI İSTİYORLAR"

İş başvurusuna gelenlerin patron düzeyinde şartlar istediğini belirten Coşkun Bayraktar, bir mesaj vermek için bu ilanı cama yapıştırdığını söyledi. Bayraktar, "Markette eleman ihtiyacımız vardı. Bunun üzerine eleman alınacak ilanını cama yapıştırdık. Tabi gelenler oldu. En sonra gelen arkadaşımız patron seviyesinde bize şartlar sundu. Bende eleman alınacak ilanını değiştirerek işyerimize patron alınacak ilanını yapıştırdım. Çünkü elaman bulmakta çok zorlanıyoruz. Bununla beraber şartlar çok ağırlaştı. Bunu ben tepki olarak yazdım. Ben bunu yazdıktan sonra çok talep geldi" dedi.

Trabzon'da marketine patron arayan adam dikkat çekti

"FİYATLARA SÖYLENENLERE MESAJ VERMEK İSTEDİM"

Market sahibi olmasına rağmen eleman düzeyinde çalıştığını vurgulayan Bayraktar, "Ben sabah 06.30’da marketi açıyorum. Akşam 22.00’a kadar çalışıyorum. Eleman düzeyinde çalışıyorum. Poşetlerimizde kaliteli ve pahalı market yazıyor. Süper marketler Çaykara’da açıldıktan sonra bize gelen vatandaşlar orda şu fiyat burada bu fiyat demeye başladılar. Ben insanlara cevap vermekten yorulunca bir karar aldım. Poşetlerin üzerine ’Kaliteli ve Pahalı Market’ yazsını ekleyerek vatandaşlara bir mesaj vermek istedim" şeklinde konuştu.

Kemal Güven isimli vatandaş ise iş yerinin camındaki ilanla ilgili olarak "Daha önce eleman alınacak yazısı bir süre burada durdu. Müracaat edenler oluyormuş ama gelenlerin müdür statüsünde talepleri oluyormuş. Bundan dolayı esnaf arkadaşımız tepki amaçlı bu yazıyı astı. Bence haklı" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da marketine patron arayan adam dikkat çekti

Trabzon'da marketine patron arayan adam dikkat çekti

Trabzon'da marketine patron arayan adam dikkat çekti

Trabzon'da marketine patron arayan adam dikkat çekti

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