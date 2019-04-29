Trabzon'da öğretmenler öğrenciler için robot ligi kurdu

2018-2019 eğitim-öğretim yılı faaliyeti olarak Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapmakta olan İlyas Kolaylı, Ayhan Doğan, Tuncay Çil, Said Sadi Yetgin, Gülçehre Mısır Öztürk, Emre Uzun isimli öğretmenler tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik robot ligi düzenlendi.

TÜM OKULLAR DAVET EDİLDİ

Gençlerin yazılım ve otomasyon alanına ilgilerini çekmek, yaptıkları çalışmaları birbirleriyle karşılaştırma ve bunun sonucunda en iyiye ulaşmalarına katkı sağlama amacı ile yola çıkan öğretmenler, 2018 eğitim yılı başında Trabzon genelinde mevcut tüm okullara davet mektubu gönderdiler.

Okullar dışında Trabzon Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezi ve Trabzon Bilim Sanat Merkezi gibi kurumlara da davet gönderen öğretmenler, pek çok okuldan olumlu dönüş alarak yarışmaları, tam 5 ayrı okulda gerçekleştirdiler.

6 AYRI KATEGORİDE YARIŞMA DÜZENLENDİ

Yarışmalara 250’ye yakın öğrenci ve öğretmen katıldı; yüzlerce robot yarıştırıldı. Bu robotların çok büyük çoğunluğu, öğrencilerin kendi emekleri neticesinde oluşturuldu.

Ligde 6 ayrı kategoriye yer verildi. Bunlar, Mini Sumo, Çizgi İzleyen, Hızlı Çizgi İzleyen, İHA, Berbat Robot ve serbest proje olarak belirlendi.

İLK HATADA ELEME OLMADI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda bir kez ve ülke genelinde gerçekleştirilen robot yarışmasının küçük bir versiyonu olarak yapılan; yereldeki öğrencilerin de robotla tanışması ve pratik yapmalarını, vizyon kazanmalarını sağlayan lig boyunca renkli görüntüler ortaya çıktı.

Öğrencilerin tüm yarışlar boyunca pratik yapabilmeleri için eleme usulü değil, puan usulü yarış yapıldı. Dolayısıyla öğrencilerin, ilk yapılan yarışta eksiklerini görüp bir sonraki yarışa eksiklerini gidererek katılma imkânı doğdu.

Yarışmaların gerçekleşmesi için son derece özverili çalışan öğretmenler, kaynak oluşturabilmek adına sanayi ve ticaret odaları, iş adamları, okul aile birliğinden yardım aldılar.