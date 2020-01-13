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Trabzon'da okulun istinat duvarı çöktü

Hayrat ilçesinde sağanak, yatılı okulunun bahçesini çevreleyen istinat duvarının çökmesine neden oldu.

DHA | 13.01.2020 - 15:22..
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Trabzon'un Hayrat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki İMKB Bölge Yatılı Bölge Okulu'nun, bahçesini çevreleyen beton istinat duvarı çöktü.

GEÇEN YIL TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Yıkılan duvarın yanında bulunan binada oturanlar da panik yaşadı. 4 katlı okul, istinat duvarı risk taşıdığı gerekçesiyle geçen yıl valilik tarafından tahliye edilmişti. Okulda, öğrenci ve öğretmen bulunmaması can kaybı yaşanmasını önledi.

Tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü -2

ÖNLEMLER ALINMIŞTI

Öte yandan duvarın çökme ihtimaline karşı Cumhuriyet ve Taşcılar mahallelerine giden yol da tedbir amaçlı kapatılmıştı. Ulaşıma kapanan ve önlem alınan yol, çökmenin ardından taş ve toprak ile doldu.

Tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü -1


Tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü -3

Tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü -4

Tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü -5

Tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü -6

Tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü -7

Tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü -8

Tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü -9

Tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü -10

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