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Trabzon'da orman yangınları

Araklı ilçesinde 2 ayrı noktada orman yangını çıkarken, ekipler yangınları kontrol altına almak için çalışma başlattı.

DHA | 10.03.2020 - 01:38..
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Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde Çapan ve Değirmencik mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine ilçeye, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

Trabzon'da 2 ayrı noktada orman yangını -1

VATANDAŞLAR DA YARDIM EDİYOR

Ekipler vatandaşların da yardımıyla yangınlara müdahale ediyor. Yerleşim yerlerine uzak olan alevlerin, ormanlık alanda örtü yangını olarak sürdüğü belirtildi. Ekipler yangınları kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

Trabzon'da 2 ayrı noktada orman yangını -2

ARALIK AYINDA, 3 GÜNDE 85 ORMAN YANGINI

Karadeniz Bölgesi'nde, Aralık ayında 3 günde 85 noktada çıkan orman yangınlarında,  21 ev yandı, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördü. Yangınların yakılan anız nedeniyle çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığının belirlenmesi üzerine 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

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