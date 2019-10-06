Trabzon'da otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı

Sümela Manastırı bölgesinde bir otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye, AFAD ve 112 acil ekipleri dereye yuvarlanan otomobil içinde bulunan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Merdiven ve halat yardımıyla dereye inen ekipler otomobil içinde bulunan H.C.’nin (37) hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.