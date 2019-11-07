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Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü

Meydana gelen feci kazada yaralanan 2 kişinin, durumlarının da ağır olduğu öğrenildi.

İHA | 07.11.2019 - 09:27..
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Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çömlekçi Mahallesi'nde Mert Aslan yönetimindeki 61 AJ 511 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü ayağına çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Beton duvara çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılırken, sürücü Mert Aslan’ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü

DİĞERİ DE HASTANEDE KURTARILAMADI

Kazada araç içerisinde bulunan Mert Tosun, 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Ufuk Birinci, Oğuzhan Kaba ve Hazar Birsen, KTÜ Farabi Hastanesi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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