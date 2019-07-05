Trabzon'da otomobil orta refüje çarparak takla attı

Trabzon’da Karadeniz Sahil Yolu’nda kaza meydana geldi.

Sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın içerisinde bulunan bir kadın araçtan savruldu.

1 ÖLÜ 4 YARALI

Kimliği belirlenemeyen kadın kaza yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

































