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Trabzon'da saman yüklü kamyon devrildi

Trabzon'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan saman yüklü kamyon, yan yattı.

İHA | 16.03.2019 - 21:53..
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Ali Eratan yönetimindeki 61 K 5187 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

POLİS EKİPLERİ KALDIRDI

Kazada, sürücü Ali Eratan ile yanındaki babası Turan Eratan yara almadan kamyondan çıktı. Devrilen kamyondaki saman balyaları ise yola saçıldı. Trafiğe kapanan yoldaki saman balyaları çevredekiler ve polis ekipleri tarafından kaldırıldı.

Kamyonun çekici ile kaldırılmasının ardından 1 saat kapalı kalan yol, yeniden trafiğe açıldı.

Trabzon'da saman yüklü kamyon devrildi

Trabzon'da saman yüklü kamyon devrildi

Trabzon'da saman yüklü kamyon devrildi

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