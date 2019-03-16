Fransa sokakları bir kez daha savaş alanına döndü

1 İzmir'de banka soyup teslim olan genç tutuklandı İzmir'de, bir banka şubesinde çalışanları silahla tehdit ederek kasadaki 50 bin lirayı çalan kişi tutuklandı.

2 Trabzon'da saman yüklü kamyon devrildi Trabzon'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan saman yüklü kamyon, yan yattı.

3 Hindistan'da Holi Festivali Hindistan'da renklerin festivali olarak bilenen "Holi Festivali", Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Nandbaba Tapınağı'nda kutlandı.

4 CHP’li Arslan'dan cami inşaatına tepki Kürdistan skandalı ile gündeme gelen CHP’nin Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, bu sefer de cami inşaatına tepki göstererek, “Cami inşaatı sizin çocuklarınıza mezar oldu” dedi.

5 Zimbabve’ye kasırga vurdu: 24 ölü Zimbabve’nin güneyinde etkili olan Idai Kasırgası sebebiyle en az 24 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

6 Dereye düşen iki kız kardeşten 1'i kurtarıldı, 1'i kayıp Mersin'de bir bölümü üstü açık olan kanala düşen 9 ve 14 yaşlarındaki iki kız kardeşten küçük olanı kayboldu, diğeri yaralı kurtarıldı.