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Trabzon'da sel felaketi havadan görüntülendi

Dün meydana gelen sel sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği doğal afet olayında yerleşim yerlerindeki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

İHA | 19.06.2019 - 09:00..
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Trabzon’un Araklı İlçesine bağlı Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen sel sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişiye ise halen ulaşılamadı.

Ağır bilançonun yaşandığı Çamlıktepe mahallesi havadan görüntülendi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

4 ev ve 2 iş yeri ile bazı köprülerin yıkıldığı, okul, cami, yol ve tarım arazileri ile su ve elektrik nakil hatlarının hasar gördüğü mahallelerde, tespit çalışması başlatıldı. Trabzon ve bölge illerden gelen arama-kurtarma ekipleri de sabahın ilk ışıkları ile birlikte kayıp 7 kişiyi arama çalışması başlattı.

Trabzon'da sel felaketi havadan görüntülendi

Araklı'da sel felaketi- VİDEO

KAYBOLAN 7 KİŞİ ARANIYOR

Kayıp 7 kişi için gece boyu bölgede arama çalışması yürütüldü. Bölgeye gönderilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı´na ait 2 helikopter, mahallelerde mahsur kalan 76 kişiyi alarak güvenli bölgelere tahliyesini sağladı. Sel ve heyelanlarda yaralananlar Araklı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Trabzon'da sel felaketi havadan görüntülendi

Trabzon'da sel felaketi havadan görüntülendi

Trabzon'da sel felaketi havadan görüntülendi

Trabzon'da sel felaketi havadan görüntülendi

Trabzon'da sel felaketi havadan görüntülendi

Trabzon'da sel felaketi havadan görüntülendi

Trabzon'da sel felaketi havadan görüntülendi

Trabzon'da sel felaketi havadan görüntülendi

Trabzon'da sel felaketi havadan görüntülendi

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