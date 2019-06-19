Trabzon'da sel felaketi havadan görüntülendi

Trabzon’un Araklı İlçesine bağlı Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen sel sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişiye ise halen ulaşılamadı.

Ağır bilançonun yaşandığı Çamlıktepe mahallesi havadan görüntülendi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

4 ev ve 2 iş yeri ile bazı köprülerin yıkıldığı, okul, cami, yol ve tarım arazileri ile su ve elektrik nakil hatlarının hasar gördüğü mahallelerde, tespit çalışması başlatıldı. Trabzon ve bölge illerden gelen arama-kurtarma ekipleri de sabahın ilk ışıkları ile birlikte kayıp 7 kişiyi arama çalışması başlattı.

Araklı'da sel felaketi- VİDEO

KAYBOLAN 7 KİŞİ ARANIYOR

Kayıp 7 kişi için gece boyu bölgede arama çalışması yürütüldü. Bölgeye gönderilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı´na ait 2 helikopter, mahallelerde mahsur kalan 76 kişiyi alarak güvenli bölgelere tahliyesini sağladı. Sel ve heyelanlarda yaralananlar Araklı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.



