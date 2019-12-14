taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8128
Euro
6.4637
Altın
1476.56
Borsa
110476.59
Gram Altın
275.979
Bitcoin
42373.38

Trabzon'da sessizlik isteyen doktora saldırı

Trabzon'da Fatih Devlet Hastanesi acil servisine getirilen 2 kişi görevli doktora saldırdı. Doktorun sağ el bileği ve parmakları kırıldı.

İHA | 14.12.2019 - 14:13..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

DOKTOR

Alkolün etkisiyle yolda sızan iki kişiyi farkeden bekçiler, sağlık ekiplerine haber verdi.

Söz konusu kişiler getirildikleri Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde kendilerini sessiz olmaları yönünde uyaran doktor Tacettin Karaman'a yumruk ve tekmelerle saldırdı.

EL BİLEĞİ VE PARMAKLARI KIRILDI

Doktoru saldırganların elinden güvenlik görevlileri kurtardı. Sağ el bileği ve parmakları kırılan, yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan doktor, tedavi altına alındı. Polisin gözaltına aldığı iki saldırgan tutuklandı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Selçuk: Hiçbir ülkede 52 yaşında emekli olan yok

Bakan Selçuk: Hiçbir ülkede 52 yaşında emekli olan yok

1004
Davutoğlu'nun prensi İsmail Günaçar kıvırdı

Davutoğlu'nun prensi İsmail Günaçar kıvırdı

345
Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı hamlesi tartışılıyor

Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı hamlesi tartışılıyor

516
HDP'li vekilden ilçe başkanına teröriste yardım talimatı

HDP'li vekilden ilçe başkanına teröriste yardım talimatı

160
Tesla, Almanya’daki fabrikasında yılda 500 bin araç üretecek

Tesla, Almanya’daki fabrikasında yılda 500 bin araç üretecek

80
CHP'li belediye üniversitelilere prezervatif dağıttı

CHP'li belediye üniversitelilere prezervatif dağıttı

356
Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilk kez fotoğraf paylaştı

Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilk kez fotoğraf paylaştı

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir