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Trabzon'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

Trabzon'da meydana gelen şiddetli yağışlar, ilçelerde sellere neden oldu. Yollar aşırı yağışlar nedeniyle göle döndü.

İHA | 17.06.2019 - 22:49..
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Trabzon'da bugün akşam saatlerinde başlayan ve il merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü.

Trabzon'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İl merkezi Ortahisar ilçesinde Reşadiye Kavşağı, Çömlekçi, Değirmendere ve Havalimanı mevkiinde yollar şiddetli yağış sonrası göle dönerken, trafik kilitlendi.

Trabzon'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü VİDEO

Çok sayıda araç göle dönen yollar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar duruma isyan etti. Sanayi mahallesinde yer yer iş yerleri su baskınlarına maruz kalırken, araçlar yollarda kaldı.

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