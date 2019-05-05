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Trabzon'da suç örgütü 'Sarallar'a' operasyon

'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 05.05.2019 - 14:24..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

3 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Düzenlenen ve 19 kişiyi gözaltına aldığı operasyon kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli için Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri de harekere geçerek, operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takipte de bulunan ekipler, kentte belirlenen 3 farklı adrese eş zamanlı baskında bulundu.

Trabzon'da suç örgütü 'Sarallar'a' operasyon

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyon sonucu, suç örgütü üyesi olduğu saptanan şüpheliler O.S., İ.B. ve S.H., gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1'i ruhsatsız 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.

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