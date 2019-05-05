Trabzon'da suç örgütü 'Sarallar'a' operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

3 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Düzenlenen ve 19 kişiyi gözaltına aldığı operasyon kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli için Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri de harekere geçerek, operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takipte de bulunan ekipler, kentte belirlenen 3 farklı adrese eş zamanlı baskında bulundu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyon sonucu, suç örgütü üyesi olduğu saptanan şüpheliler O.S., İ.B. ve S.H., gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1'i ruhsatsız 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.