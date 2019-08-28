Trabzon'da tacirler uyuşturucu için özel sistem kurdu

Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya adeta savaş açtı.

EVE BASKIN DÜZENLENDİ

Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, C.G. isimli şahsın evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine söz konusu adrese baskın yaptı.

EVDE ÖZEL SİSTEM KURULDUĞU FARK EDİLDİ

Evde yapılan aramada ısı, ışık ve su sistemi bulunan özel bir odada saksılara ekili 15 adet Hint keneviri, 2 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde öğütücü ele geçirildi. Olayla ilgili C.G. gözaltına alındı.