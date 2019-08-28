taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8199
Euro
6.4719
Altın
1540.37
Borsa
96483.65
Gram Altın
288.167

Trabzon'da tacirler uyuşturucu için özel sistem kurdu

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bir eve düzenledikleri baskın sonrası uyuşturucu tacirlerinin evde Hint keneviri yetiştirmek için özel sistem kurduklarını tespit etti.

İHA | 28.08.2019 - 10:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya adeta savaş açtı.

Trabzon'da tacirler uyuşturucu için özel sistem kurdu

EVE BASKIN DÜZENLENDİ

Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, C.G. isimli şahsın evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine söz konusu adrese baskın yaptı.

Trabzon'da tacirler uyuşturucu için özel sistem kurdu

EVDE ÖZEL SİSTEM KURULDUĞU FARK EDİLDİ

Evde yapılan aramada ısı, ışık ve su sistemi bulunan özel bir odada saksılara ekili 15 adet Hint keneviri, 2 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde öğütücü ele geçirildi. Olayla ilgili C.G. gözaltına alındı.

Trabzon'da tacirler uyuşturucu için özel sistem kurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

104
Sultangazi'de makas atan otomobil kazaya neden oldu

Sultangazi'de makas atan otomobil kazaya neden oldu

190
THK: Geçmişten gelen 1.4 milyar TL borcumuz var

THK: Geçmişten gelen 1.4 milyar TL borcumuz var

225
Alışveriş yapmak için hastaları bekleten memur

Alışveriş yapmak için hastaları bekleten memur

255
Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

93
Beşiktaş Fernandes'le anlaştı

Beşiktaş Fernandes'le anlaştı

36
Antalya'da atık sularını plajlara akıtan otelcilere uyarı

Antalya'da atık sularını plajlara akıtan otelcilere uyarı

105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir