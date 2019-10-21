Trabzon'da tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Yavuz Selim Bulvarı üzerinde bir fırının önünde G.K. (44) ile yeğeni U.Ö. (29), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

DAYISINA 3 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi sonucu U.Ö., belinden çıkardığı tabanca ile dayısı G.K.’ye 3 el ateş etti.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Bacağına isabet eden kurşun ile yaralanan dayıya, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.Yaralı, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

SUÇLU TESLİM OLDU

Çıkan tartışma sonrasında dayısını yaralayan U.Ö., polis ekiplerine teslim oldu. Yaralanan G.K.’nin hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



