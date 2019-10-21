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Trabzon'da tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Ortahisar ilçesinde dayı ve yeğen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, dayı yaralandı.

İHA | 21.10.2019 - 11:24..
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Yavuz Selim Bulvarı üzerinde bir fırının önünde G.K. (44) ile yeğeni U.Ö. (29), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

DAYISINA 3 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi sonucu U.Ö., belinden çıkardığı tabanca ile dayısı G.K.’ye 3 el ateş etti.

Trabzon'da tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Bacağına isabet eden kurşun ile yaralanan dayıya, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.Yaralı, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'da tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

SUÇLU TESLİM OLDU

Çıkan tartışma sonrasında dayısını yaralayan U.Ö., polis ekiplerine teslim oldu. Yaralanan G.K.’nin hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Trabzon'da tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

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