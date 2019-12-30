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Trabzon’da tek bacaklı martının rahatlığı

Bir apartmanın çatısında görüntülenen martı, tek bacaklı görüntüsüyle dikkat çekti

İHA | 30.12.2019 - 09:17..
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Denizlerin simgesi martılar, bazen vapurda yolculuk sırasında, bazen sahildeki kayalıklarda, bazen de binaların çatısında sık sık karşımıza çıkan kuş türleri arasında yer alıyor.

TEK AYAK ÜZERİNDE ÇOK RAHAT

Trabzon’da özellikle sahil kesimlere yakın yerlerde evlerin bacalarında sıkça görülen martılar zaman zaman evlerden kendilerine atılan yemek artıklarıyla beslendiği görülürken bunlar arasında en dikkat çekeni ise tek bacaklı martı oldu. Tek ayak üzerinde çok rahatlıkla hareket ettiği gözlenen martı, objektiflere yakalanırken uzun süre tek bacak üzerinde duruşu şaşırttı.

Trabzon’da tek bacaklı martının rahatlığı

Trabzon’da tek bacaklı martının rahatlığı

Trabzon’da tek bacaklı martının rahatlığı

Trabzon’da tek bacaklı martının rahatlığı

Trabzon’da tek bacaklı martının rahatlığı

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