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Trabzon'da tır belediye otobüsüne çarptı: 9 yaralı

Trabzon'da hareket halinde olan belediye otobüsüne tırın çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

İHA | 29.11.2018 - 19:16..
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ortahisar-Maçka seferini yapmakta olan belediye otobüsüne tırın çarpması sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı. Kazada ilk belirlemelere göre tır şoförü ile 8 yolcu yaralanırken, yaralılar Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Trabzon'da tır belediye otobüsüne çarptı: 9 yaralı VİDEO

OTOBÜS ŞÖFÖRÜ BÜYÜK BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Tır şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otobüs şoförünün gayretleriyle büyük bir facianın önlendiği bilgisine ulaşıldı

Trabzon'da tır belediye otobüsüne çarptı: 9 yaralı


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