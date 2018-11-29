Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ortahisar-Maçka seferini yapmakta olan belediye otobüsüne tırın çarpması sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı. Kazada ilk belirlemelere göre tır şoförü ile 8 yolcu yaralanırken, yaralılar Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Trabzon'da tır belediye otobüsüne çarptı: 9 yaralı VİDEO
OTOBÜS ŞÖFÖRÜ BÜYÜK BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ
Tır şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otobüs şoförünün gayretleriyle büyük bir facianın önlendiği bilgisine ulaşıldı