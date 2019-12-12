Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Trabzon'un Maçka ilçesinde, eşi ve çocuğuyla birlikte, çocuğunu Trabzon’daki hastanede muayeneye götüren Emrah Vamin (30), dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Kazada araç sürücüsü Emrah Vamin ve araçta yolcu olarak bulunan 2 yaşındaki kızı Melek Vamin (2) yaralanırken, eşi Yeliz Vamin (29) ise kaldırıldığı Maçka Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.