taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7845
Euro
6.4466
Altın
1479.56
Borsa
109346.98
Gram Altın
274.69
Bitcoin
41556.37

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Hastane dönüşü, aynı aileden 3 kişinin bulunduğu otomobil bariyerlere çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, biri bebek 2 kişi yaralandı.

İHA | 12.12.2019 - 15:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Trabzon'un Maçka ilçesinde, eşi ve çocuğuyla birlikte, çocuğunu Trabzon’daki hastanede muayeneye götüren Emrah Vamin (30), dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Kazada araç sürücüsü Emrah Vamin ve araçta yolcu olarak bulunan 2 yaşındaki kızı Melek Vamin (2) yaralanırken, eşi Yeliz Vamin (29) ise kaldırıldığı Maçka Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

357
Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

131
Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

403
Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

437
Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

203
Merkez Bankası 2019'un son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası 2019'un son faiz kararını açıkladı

242
Garanti BBVA alacaklarını sattı

Garanti BBVA alacaklarını sattı

168
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir