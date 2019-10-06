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Trabzon'da trafik polisi tıkanan mazgalları temizledi

İlde yollar adeta göle dönerken ayakkabılarını çıkartıp tıkanan mazgala müdahale eden trafik polisinin görüntüleri takdir topladı.

İHA | 06.10.2019 - 18:44..
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Trabzon’un bazı yerlerinde etkili olan yağış yolları göle dönüştürürken sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yeşiltepe Mahallesi’nde tıkanan mazgalı temizlemeye çalışan trafik polisinin görüntüleri Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya tarafından cep telefonuna kaydedildi.

PAÇALARI SIVADI TEMİZLEDİ

Başkaya, polis memuru için “Paçaları sıvadı, suyun içinde bütün kanalları temizledi” dedi.

Trabzon'da sağanak yağış etkili oldu VİDEO

Trabzon'da trafik polisi tıkanan mazgalları temizledi

Trabzon'da trafik polisi tıkanan mazgalları temizledi

Trabzon'da trafik polisi tıkanan mazgalları temizledi

Trabzon'da trafik polisi tıkanan mazgalları temizledi

Trabzon'da trafik polisi tıkanan mazgalları temizledi

Trabzon'da trafik polisi tıkanan mazgalları temizledi

Trabzon'da trafik polisi tıkanan mazgalları temizledi

Trabzon'da trafik polisi tıkanan mazgalları temizledi

Trabzon'da trafik polisi tıkanan mazgalları temizledi

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