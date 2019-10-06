Trabzon'da trafik polisi tıkanan mazgalları temizledi

Trabzon’un bazı yerlerinde etkili olan yağış yolları göle dönüştürürken sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yeşiltepe Mahallesi’nde tıkanan mazgalı temizlemeye çalışan trafik polisinin görüntüleri Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya tarafından cep telefonuna kaydedildi.

PAÇALARI SIVADI TEMİZLEDİ

Başkaya, polis memuru için “Paçaları sıvadı, suyun içinde bütün kanalları temizledi” dedi.

Trabzon'da sağanak yağış etkili oldu VİDEO



































