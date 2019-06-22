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Trabzon'da Türk bayrağını suda yıkayıp dalgalandırdılar

7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan selin ardından sel sularının içindeki çamurlu Türk bayrağını gören çocuklar, suda yıkayıp dalgalandırdı.

İHA | 22.06.2019 - 10:11..
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Trabzon’un Araklı ilçesinin Çamlıktepe mahallesinde 4 gün önce 7 kişinin ölümü, 3 kişinin kaybolması ile sonuçlanan selin vurduğu Araklı ilçesinin Çamlıktepe mahallesinde güzel bir olay yaşandı.

YAKINLARINI KAYBEDENLER TÜRK BAYRAĞINI TEMİZLEYİP DALGALANDIRDI

Yakınlarını selde kurban veren Hasan Cevahir ve arkadaşları selde en büyük zararı gören okullarının hemen bahçesinde buldukları Türk bayrağını çamur içerisinden çıkarıp, sel sularında temizleyip dalgalandırdılar. Ardından da taşların arasına o Türk bayrağını diktiler.

Selde çamur olan Türk Bayrağı'nı yıkayıp dalgalandırdılar

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