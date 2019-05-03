Trabzon'da uçak kazası tatbikatı yapıldı

Trabzon Havalimanı'nda gerçekleştirilen uçak kazası tatbikatını görenler, yaşanan olayı gerçek zanetti.

“Uçak Kazası” konulu tatbikatta senaryo gereği İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon Havalimanı’na gelmekte olan bir yolcu uçağı piste teker koyduktan sonra olumsuz hava şartları nedeniyle pistten kayarak kaza kırıma uğraması canlandırıldı.

250 KİŞİLİK TATBİKAT

Tatbikat ilk olarak yanan uçak söndürülürken, alev alan ve hasar gören uçaktan çevreye savrulan, denize düşen yolcular da tatbikata katılan ekipler tarafından kurtarıldı. Tatbikata UMKE'nin yanı sıra 112, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü, AFAD, İtfaiye ve Havalimanı Mülkü İdare Amirliği'nden yaklaşık 250 personel katıldı.

Trabzon'da uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı VİDEO

ZORLU KOŞULLARA RAĞMEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tatbikatla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık, İlaç, Tibbi Cihaz ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Yavuz Çakıroğlu, olumsuz hava şartlarına rağmen çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi. Çakıroğlu "Tatbikata katılan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Umaırım bu tip vakalarla karşılaşmayız. Karşılaşıldığında hazırlıklı olmanın gerekliği ortaya koyulmuş oldu" dedi.