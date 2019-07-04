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Trabzon'da uyuşturucu baskınlarından cephane çıktı

Kentte iki ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirildi.

İHA | 04.07.2019 - 08:43..
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Trabzon'da jandarma ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada, uyuşturucu madde yetiştirildiğinin değerlendirilmesi sonucu 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona, jandarmanın narkotik köpeği ‘İmha’ da destek verdi.

ARANAN EVLERDEN RESMEN CEPHANE ÇIKTI

Şüphelilerden D.A. (59)’ya ait iki farklı adresteki ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 173 gram esrar maddesi, 53 kök kenevir bitkisi, 1 adet 7.65 mm. çapında tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile tabancaya ait 7 adet fişek, 1 adet 6.35 mm. çapında tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile tabancaya ait 21 fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 1 adet şarjör ve 37 adet 9 mm. çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarmanın şüpheli M.A. (43) ’ya ait evde yaptığı aramada, 137 gram esrar maddesi, 5 gram kenevir tohumu bulunurken, şüpheli E.A.(45) adlı kadının ev ve eklentilerindeki aramalardan, 931 gram esrar maddesi, 3 gram kenevir tohumu, 4 gram Afyon sakızı olduğu değerlendirilen madde, 1 adet 9 mm. çapında tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet 9 mm. çapında tabanca fişeği çıktı.

Trabzon'da uyuşturucu baskınlarından cephane çıktı

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Jandarma ekiplerinin cumhuriyet savcısına bilgi vermesinin ardından şüphelilerin kan ve idrar örnekleri alındı. Yapılan incelemenin ardından ifadeleri alınan şüpheliler, "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddelere kriminal incelemeleri yapılmak üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Trabzon'da uyuşturucu baskınlarından cephane çıktı

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