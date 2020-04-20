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Trabzon'da yol ortasında kolbastı oynayanlara para cezası

Korona tedbirlerine uymayıp, yol ortasında meşale yakarak, kolbastı oynayan gruptaki 9 kişiye, 4 bin 428 lira para cezası uygulandı.

DHA |
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Trabzon'da yol ortasında kolbastı oynayanlara para cezası

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi'nde geçen hafta gençlerden oluşan 9 kişilik grup, sokak ortasında meşale yakmıştı.

Sonrasında ise bir otomobilin bagajına yerleştirdikleri ses sistemi ile yüksek sesle müzik açarak kolbastı oynamışlardı.

9 KİŞİYE CEZA PARA CEZASI

Grubun kolbastı görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine harekete geçen polis ekipleri, bu kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntüler üzerinden yapılan incelemelerde kimliği tespit edilen 9 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesinden 492'şer TL para cezası uygulandı.

Trabzon'da 20 kişilik grup, meşale yakıp kolbastı oynadı

Trabzon'da yol ortasında kolbastı oynayanlara para cezası

Trabzon'da yol ortasında kolbastı oynayanlara para cezası

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