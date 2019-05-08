taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1561
Euro
6.9045
Altın
1287.39
Borsa
91482.45
Gram Altın
254.973

Trabzon'da kayıp 4 kızdan 3'ü bulundu

Çocuk Evleri’nde kalan, birer gün arayla kaybolan 4 kızdan 3'ü bulundu.

İHA | 08.05.2019 - 09:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Trabzon’da Çocuk Evleri’nde kalan 4 kız birer gün arayla ortadan kaybolmuştu. Kızların bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında 4 kayıp kızdan 3'ü dün akşam saatlerinde bulundu, kayıp diğer kızı arama çalışmaları devam ediyor.

DONDURMA ALMAYA ÇIKMIŞLARDI

Eslem Ö. (15) bir arkadaşı ile birlikte 3 gün önce akşam saatlerinde görevlilerden yakındaki bir marketten dondurmak almak için izin istedi. Görevlilerin tüm uyarı ve ısrarlarına rağmen genç kız, arkadaşıyla birlikte dondurma almak için gittiği marketten bir daha geri dönmedi. Genç kızın kaçtığı ve bir daha geri dönmediğini belirten yetkililer ailesine haber verirken, bu iki kızın ardından bir gün sonra da 2 arkadaşı daha ortadan kayboldu.

JANDARMA 3 KIZI BULDU

Her yerde aranan genç kızlardan önce Seçil Ü. Ortahisar ilçesi Moloz mevkiinde bulunurken, ardından diğer kayıp kızlardan Eslem Ö. ve Edanur Y. jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonucu bulundu.


Kızların kaçmasında öncülük ettiği öğrenilen Güneş A.'yı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Trabzon'da kayıp 4 kızdan 3'ü bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liverpool'dan tarihi geri dönüş

Liverpool'dan tarihi geri dönüş

93
Saadet, İstanbul'da aynı adayla yola devam edecek

Saadet, İstanbul'da aynı adayla yola devam edecek

185
Tamer Karadağlı: Yıllar sonra bir aradayız

Tamer Karadağlı: Yıllar sonra bir aradayız

14
Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

119
İran ekonomisi kötü gidişi sürdürüyor

İran ekonomisi kötü gidişi sürdürüyor

51
Cüneyt Çakır hatasız maç yönetti

Cüneyt Çakır hatasız maç yönetti

22
YSK protestoları devam ediyor

YSK protestoları devam ediyor

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir