Trabzon'daki sel felaketinde 1 cansız beden daha bulundu

Trabzon'un Araklı ilçesinden meydana gelen selde, kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.

KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Selde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken, kayıp 2 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Resmi bilgilere göre selde hayatını kaybeden 8 kişiden kimlikleri belli olan 7 kişi şöyle: "Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun, Ali Kemal Çoşkuner" olarak açıklandı.