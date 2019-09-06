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Trabzon'daki yaylada haç şeklinde villalar

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Kayabaşı Yaylası’nda Arap turistlerin satın aldığı arsa üzerine yaptıkları iki konutun dış cephesindeki ‘haç’ sembolü, gelen tepkiler üzerine yıkıldı.

İHA | 06.09.2019 - 11:19..
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Trabzon'daki yaylada haç şeklinde villalar

Akçaabat ilçesindeki yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan 1.800 rakımlı Kayabaşı Yaylası’nda, iki Arap ailenin satın aldıkları arsa üzerine yaptıkları evin dış cephesindeki “haç” sembolü tartışmalara neden oldu. Hristiyanların dini sembolünü anımsattığı için tepkilere neden olan “haç” sembolü, alınan karar gereği yıkıldı.

Trabzon'daki yaylada haç şeklinde villalar

"ŞU ANDA BEKLEMEDE"

“Haç” sembolünün yıkımının ardından yaklaşık 2 aydır hiçbir çalışmanın yapılmadığı evlerin işçilerinden yöre sakini Hüseyin Marabaoğlu, “Kesin olmamakla bizim bildiğimiz müteahhidin proje dışında işi yaptığı. Proje dışında yapılan işçilikte de bu şekil ortaya çıktı. İnşatların birtakım işçiliğinde ben de vardım. İşçilik bu şekilde ortaya çıktıktan sonra halk arasında söylentiye sebep oldu. Hatta çevrede bile söylentiye sebep oldu. Nihayetinde müteahhit de bunu yıktı. Yıktıktan sonra proje usulüne uygun yapılacağı düşüncesiyle beraber şu anda beklemekte.” dedi.

"BİZ DE RAHATSIZ OLDUK"

“Haç” sembolüne benzeyen yapıdan rahatsız olduklarını dile getiren Marabaoğlu, “Yaklaşık 2 aydır bu şekilde yıkılmış duruyor. Yıkma işinde biz de vardık. Çevrede haç işaretine benzetildi diye söylenti oldu. Köyümüzde bu kabul edilemez. Bundan biz de rahatsız olduk.” ifadelerini kullandı.

Trabzon'daki yaylada haç şeklinde villalar

Trabzon'daki yaylada haç şeklinde villalar

Trabzon'daki yaylada haç şeklinde villalar



Trabzon'daki yaylada haç şeklinde villalar

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