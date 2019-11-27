Trabzon’dan gelip Hakkari'de horon oynadılar

“Trabzon’da Hakkari’ye selam getirdik” projesi kapsamında Hakkari’ye gelen Trabzon heyeti, Bay köyü zirvesinde horon oynadı.

İçişleri Bakanlığı himayesinde devam eden “Kardeş Şehirler” projesi ile Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği “Trabzon’dan Hakkari’ye selam getirdik” projesi kapsamında 15 kişilik Trabzonlu heyeti, Hakkari'ye geldi.

Trabzon'dan Hakkari'ye gidip önce horon oynadılar sonra halay çektiler VİDEO

VALİYİ ZİYARET ETTİLER

Heyet Hakkarı Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti. Vali Akbıyık, heyetle birlikte bir süre sohbet ederek, Hakkari’nin doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi verdi.

''HAKKARİ'DE ARTIK KUZUR VAR''

Vali Akbıyık, “Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari’de artık hayat var. Birçok yerde bulamadığınız güzellikler burada var. Buradaki kayak merkezimiz, kar bakımında Uludağ Kayak Merkezinde bile daha iyidir. Tarihi Meydan Medresesi ve birçok tarihi yapımız da bulunmaktadır. Huzurun sağlandığı ve binlerce yıllık tarihe sahip Hakkari’nin herkesin gelip görmesi gerekir” dedi.

ZİYARETLER DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanlığı himayesinde devam eden Kardeş Şehirler Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi ise, daha öncede Hakkari’ye geldiğini belirterek, insanları cana yakın ve misafirperver olan Hakkari’ye olan ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

''OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER VAR''

Kardeş Şehirler Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi, İçişleri Bakanlığı himayesinde uzun zamandır hayata geçirilen ve çok da olumlu geri dönüşümü olan kardeş şehirler buluşmasında Karadeniz’den Güneydoğu Anadolu Bölgesinin farklı illerine ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Külekçi, “Bugün de Trabzon’dan ve aralarında basın mensuplarının da bulunduğu 15 kişilik ekiple Hakkari’ye geldik. Hakkari’ye her gelişimizde ayrı bir keyif duyuyoruz. Hakkari kadir ve tarihi bir şehirdir. Buradaki amacımız daha fazla insanın Hakkari’yi tanıması, insanların buraya gelip bölge insanını tanımasıdır. Bugün buraya gelen arkadaşlarımız da üzerlerine düşen görevi yapmıştır. Ailelerine, yakınlarına ve arkadaşlarına Hakkari’yi anlatacaklar.'' dedi.

HORON OYNADILAR

Kent merkezinden 5 kilometre mesafede bulunan Bay köyü zirvesinde horon oynayan ve halay çeken Trabzon heyetine Hakkari Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu da eşlik etti.