Trabzonlu DJ çaldı, mahalleli coştu

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Trabzonlular ‘Evdekal’ çağrılarına uyuyor.

Hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağında vatandaşları eğlendirmek isteyen DJ Gökhan Tutum, evinin balkonuna müzik seti kurdu.

SİTE SAKİNLERİ MEŞALE VE MAYTAP YAKARAK EĞLENDİ

İşini evine taşıyarak, kurduğu müzik ve ışık sistemi ile balkonunu gece kulübüne çeviren Gökhan Tutum’un çaldığı şarkılara site sakinleri de eşlik etti.

Site sakinleri meşale ve maytap eşliğinde çalan şarkılarla eğlenceli vakit geçirdi.

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"HARİKA ÖTESİ BİR ŞEYDİ"

Vatandaşlara moral vermek için böyle bir organizasyon yaptığını söyleyen Tutum, “Yurtdışında gördük 'bizde yapalım' dedik. Mahalle sakinleri inanılmaz tepkiler verdi. 2. kez bu etkinliği yaptığımızda maytap ve meşale alarak komşulara dağıttık. Çok olumlu tepkiler aldık, harikaydı. Bu zor günlerde insanlara neşe katabildiysek, bir nebze olsun moral verebildiysek ne mutlu bize. Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum. Çok fazla etkileşim oldu yurt dışından bile mesajlar aldım. Harika ötesi bir şeydi. İmkanı olan herkes yapsın. Evde kalın, sağlıklı kalın, müzikte kalın” ifadelerini kullandı.