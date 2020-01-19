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Trabzonspor Kasımpaşa'ya 6 attı

Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı Sörloth'un hat-trick yaptığı maçta 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Haber Merkezi | 19.01.2020 - 18:18..
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Süper Lig'de 2. yarının ilk haftası olan 18. haftada, şampiyonluk yolundaki iddialı takımlardan Trabzonspor, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 6-0'lık skorla kazandı ve 2. yarıya müthiş bir başlangıç yaptı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 25. dakikada Jose Sosa, 27. 55. ve 88. dakikalarda Alexander Sörloth ile 29. ve 83. dakikalarda Nwakaeme'den geldi.

Öte yandan Kasımpaşa'da Fernandes, 46. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trabzonspor Kasımpaşa'ya 6 attı

SÖRLOTH HAT-TRİCK YAPTI

Bordo-mavililerin Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, attığı gollerle bu sezon Trabzonspor'da 18 gole ulaştı ve kariyerinde en çok gol attığı sezonu henüz 18. haftada yakaladı.

Kasımpaşa, teknik direktörlüğe getirilen Tayfur Havutçu'nun takımın başında yer aldığı 6 maçta 23 gol yedi ve kalesinde maç başına 3,5 golün üstünde görerek kötü bir giriş sergiledi.

Trabzonspor Kasımpaşa'ya 6 attı



Bu sonucun ardından ligde son 5 maçında 4. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 35 yaparken, son 3 maçından yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

 

Trabzonspor Kasımpaşa'ya 6 attı

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