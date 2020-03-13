Trabzonspor'a Sörloth'tan müjde

Trabzonspor’un Yeni Malatyaspor ile oynadığı Süper Lig 19’uncu hafta erteleme mücadelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen golcü Alexander Sörloth’un, bugün çekilen MR’ında sonucun temiz çıktığı kaydedildi.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI, DERBİDE OYNAYACAK

Ayağındaki ağrısı geçtiği belirtilen 24 yaşındaki futbolcu, bugün takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu sezon Süper Lig’de çıktığı 25 maçta 19 gol ve 7 asist, toplamda ise 38 karşılaşmada 25 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Norveçli forvet oyuncusunun, pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir karşısında forma giymesi bekleniyor.