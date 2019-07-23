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Trabzon’da caddeyi saran kakalaklar ilaçlandı

Rögar kapağı ve mazgallardan çıkan yüzlerce kakalak böceği, Kahramanmaraş Caddesi'ni istila etti.

İHA | 23.07.2019 - 09:37..
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Trabzon’un Ortahisar ilçesinin en yoğun ve bütün bankaların şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş caddesini, rögar kapakları ve mazgallardan çıkan yüzlerce 'kakalak' böceği sardı.

Belediye ekiplerince, bir bankanın kazan dairesinde böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.

Bazı vatandaşlar ise korkularından çığlık atıp koşarak uzaklaşmaya çalıştılar.

RÖGAR KAPAĞINDAN KAÇMAYA BAŞLAYINCA YÜZLERCESİ DIŞARI ÇIKTI

İlaçlamanın etkisiyle, halk arasında ‘kalorifer böceği’ olarak bilinen ve hamam böceğinin bir türü olan yüzlerce ‘kakalak’, bankanın önündeki rögar kapaklarından ve mazgallardan kaçmaya çalışınca cadde ve çevresindeki iş yerlerini bir anda sardı.

Trabzon’da caddeyi saran kakalaklar ilaçlandı

BÖCEKLER VATANDAŞIN ÜZERİNE DE ATLADI

Cadde ve üzerindeki bazı iş yerlerinin bir anda saran böcekler, o sırada caddeden geçmekte olan vatandaşlar tarafından hayretle izlendi.

Karşısında ansızın yüzlerce böcek gören vatandaşlar ise korkup çığlık atarak hızla koşmaya başladı. Uçabilme özelliğine de sahip olan kakalaklar, zaman zaman vatandaşın üzerine de atladı.

İlaçlamanın ardından cadde, Ortahisar Belediyesi’ne bağlı temizlik görevlilerince temizlenerek dezenfekte edildi.

Trabzon’da caddeyi saran kakalaklar ilaçlandı

Trabzon’da caddeyi saran kakalaklar ilaçlandı

Trabzon’da caddeyi saran kakalaklar ilaçlandı

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