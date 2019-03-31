Trabzon'un Of ilçesinde AK Parti kazandı

Trabzon'un Of ilçesinde yerel seçimlerde, AK Parti adayı Salim Salih Sarıalioğlu sandıktan galip çıktı.

YSK sonuçlarına göre, Salim Salih Sarıalioğlu 13 bin 128, bağımsız aday Güngör Saral 6 bin 677, CHP adayı Hilmi Saral 1.371 oy aldı.

SALİM SARIALİOĞLU KİMDİR

Salim Salih Sarıalioğlu, Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini ilçede tamamlayan Sarıalioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1991 yılında mezun oldu. 1991 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A,Ş'de çalışmaya başladı. 1995 yılında Of Belediyesine geçiş yaptı. Fen İşleri Birimindeki 18 yıllık görev süresinin ardından 30 Mart 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den Of Belediye Başkan adayı oldu. Of Belediye Başkanlığına seçilen Sarıalioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.