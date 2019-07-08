Trafiği işgal eden düğün konvoyuna ceza

Gaziantep’te kırmızı ışıkta durarak araçlarından inen ve yeşil ışık yanana kadar çiftetelli oynayan araç sürücülerine 108'er TL para cezası kesildi.

Düğün sonrası konvoy halinde seyreden araçlar Yeşilvadi Bulvarı’ndaki trafik ışıklarında durdu, sürücü ve yolcular çiftetelli oynadı.

GELİN VE DAMAT DA OYNADI

Gelin ve damadın da araçtan inerek yakınları ile çifte telli oynadığının görüldüğü görüntüler, MOBESE kameralarına takıldı, araçların plakaları belirlendi. 10 araç sürücüsüne gürültü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 108'er TL para cezası kesildi.

Düğün konvoyu hızını alamadı kırmızı ışıkta çifte telli oynadı VİDEO