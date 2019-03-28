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Trafiğin ortasına atlayan küçük çocuk

Malatya'da küçük bir çocuğun yola adım atmasıyla trafik polisinin koşması bir oldu.

DHA | 28.03.2019 - 16:19..
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Yol kenarındaki radar aracı kural ihlali ve aşırı hız yapan araçlara yönelik görüntülü kayda başladı.

RADAR KAMERASINDAN GÖRDÜ

Saat 17.30 sıralarında küçük yaşlarda bir çocuk etrafa bakmadan kaldırımdan inerek bir anda yola koştu.

Bu sırada araçta bulunan radar kamerasından durumu fark eden trafik polisi, koşarak çocuğu araç altında kalmaktan kurtardı.

Küçük çocuğun, kaldırımdan inip çevre yoluna fırlaması ve polis tarafından kurtarılması ise saniye saniye radar kamerasınca kaydedildi.

Trafiğin ortasına atlayan küçük çocuk VİDEO

Trafiğin ortasına atlayan küçük çocuk

Trafiğin ortasına atlayan küçük çocuk

Trafiğin ortasına atlayan küçük çocuk

Trafiğin ortasına atlayan küçük çocuk

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