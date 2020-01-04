Trafik cezası yememek için gurup kurdu

Muğla’da trafik polislerinin radar ve uygulamalarına takılmamak için sosyal medyadan grup kuran Togay Kömür, 8 yıl sonra ilk defa trafik kontrolüne takıldı.

EHLİYETİNİ KAYBETTİ, GRUBU KAPATTI

Sosyal medya aracılığıyla radarların ve uygulamaların nerede olduğunu bir birine bildiren gurubun yöneticisi ehliyetini kaptırdı. Muğla ve ilçelerindeki tüm Sosyal medya grubundan esprili bir dille ehliyetini kaptırdığını paylaşan Kömür, "Sonunda ehliyeti kaptırdık, vatana millete hayırlı olsun. Bu grup çalışmıyor arkadaşlar; kapatıyorum" mesajı yayımladı.

Kömür mesajında, "8. Yılın sonunda yakalandık abilere. 0.74, Niye söylemiyorsunuz Bodrum Cafer Paşa Cad. çevirme" dedi.

"BEN DE CEZA YİYEBİLİYORUM"

Paylaşımında bir de not düşen Kömür, "Edit: Arkadaşlar abartmayalım yorumlarda, terbiye sınırını aşanı engelliyorum direkt. Grup sahibi olarak esprili bir paylaşım sadece. Veryansın yok, şikayet yok. Türkiye’nin ilk radar grubunu ben kurdum ve nihayetinde az bir alkolle yakalandım. Tabii ki ilginç bir görüntü çıktı ortaya, ben de ceza yiyebiliyorum. Polis arkadaşlarla bir hatıra. Abartmayın, teşekkürler herkese" ifadelerine yer verdi.